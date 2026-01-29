音楽プロデューサー・つんく♂（57）が29日、自身のインスタグラムを更新。同期の「LUNASEA」のギタリストINORAN（55）とのツーショットを公開した。「同期の桜ぁ〜」と書き出し、INORANとのツーショットを公開。「LUNASEA、同期やのにINORANとじっくり語ったの初でした！」と同期トークに花を咲かせたことを明かし、「今後もよろ〜！」とつづった。ハッシュタグでは「#INORAN」「#lunasea」「#92年組」などと付け加えた