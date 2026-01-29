元乃木坂46の久保史緒里のSTAFF公式X（＠kubo_staff）が新たに開設され、白いシャツを着ている写真が公開された。【写真】新たに公開された真っ白なシャツ姿の久保史緒里久保のインスタグラムでは、ストーリーズにて「久保史緒里STAFF公式Xが出来ました。チェックしていただけると嬉しいです」と、同アカウントの開設を報告していた。久保史緒里STAFF公式Xの初投稿では、白背景に真っ白なシャツを着ている久保の写真とともに