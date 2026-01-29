ラオスでの児童買春に関わるブログ「ラオスの帝王ラオジー」を運営するため、うその住所などを使いサーバーを契約したとして、大阪府に住む61歳の男が逮捕されました。【映像】逮捕された男紀田浩容疑者（61）は2022年、うその住所と電話番号を使ってサーバーを不正に契約した疑いがもたれています。警視庁によりますと、紀田容疑者はラオスでの児童買春に関わるブログ「ラオスの帝王ラオジー」を運営していて、裸の少女とみ