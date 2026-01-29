東京・港区で内閣府の公用車が信号無視をして9人が死傷した事故で、交差点で車に衝突した際の公用車の時速はおよそ130キロだったことがわかりました。【映像】事故の瞬間（実際の映像）港区赤坂で22日、内閣府の公用車が赤信号で交差点に突っ込み、6台が絡む事故となり、明石昇さん（32）が死亡、8人が重軽傷でした。警視庁はけさ公用車の検査を実施し、事故前後の速度などが記録された装置を確認しました。捜査関係者によ