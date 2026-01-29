社会人野球・エイジェック硬式野球部は29日、オリックスや広島でプレーした山足達也氏がコーチに就任したことを発表しました。山足氏は2017年ドラフト8位でホンダ鈴鹿からオリックスに入団。7年間にわたってプレーしました。その後は現役ドラフトで広島に移籍。移籍初年度となった昨季の出場は11試合にとどまり、オフに現役引退を発表しました。コーチ就任に際し、山足氏は「指導者としては1年目となるため、私自身も学ぶ姿勢を常