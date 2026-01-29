Photo: きむ（ら） ROOMIE 2025年11月11日掲載の記事より転載 登山やキャンプ、もしくは普段の生活でも、LEDライトってあると便利なんですよね。でも登山のときはヘッドライト、キャンプのときはランタン型。自転車には専用のライト、夜には携帯用と、別々で用意していたりして、買い増すたびに結構な出費に……。モンベルのライトは汎用性がとても高い