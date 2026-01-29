タレントの堀ちえみさんが2026年1月26日にブログを更新し、歯科医院への通院の大切さについて明かした。「病の全ては、口からだと思っているほど」堀さんは19年2月に舌がんのステージ4と診断されたことを公表。その後、治療を行い、24年2月に完治したことを報告していた。堀さんは26日にブログで、「術後の私にとっての、歯科医院への通院は、もうライフワークのようなもの」と明かしつつ、「これは生活するための、大事なひと仕事