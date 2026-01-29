シンガポール人観光客の入境カード記入をサポートする重慶出入境辺防検査総站の警察官。（１月６日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社北京1月29日】中国国家移民管理局は28日の記者会見で、2025年の中国の出入境者数は前年比14.2％増の延べ6億9700万人で過去最高を更新したと発表した。うち中国本土の住民は15.1％増の3億3500万人、香港・マカオ・台湾地区の住民は10.1％増の2億7900万人だった。外国人は26.4％増の8203万