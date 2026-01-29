広島のフレディ・ターノック投手が２９日、マツダスタジアム内で新入団会見を行った。昨季は米大リーグ・マーリンズでリリーフ５登板、３Ａでは先発１０戦を含む２９登板で４勝２敗、防御率３・２８。先発として期待される１９３センチの最速１５７キロ右腕は「優勝が一番の目標。日本の野球界で成功を収めたい」と意気込んだ。米国の大雪の影響で予定便が欠航。数日遅れで異国に到着し「少し疲れています。時差ボケも」と苦