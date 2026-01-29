ソフトバンクの海野隆司捕手（28）が29日、筑後のファーム施設で練習を行い、今季の目標である長打力アップへの取り組みを口にした。「一番は、ボールに対して厚く入ること。去年から意識していたけど、今年はより一層考えています」今オフは今宮塾に、2度目の入門。「サポートしてくれる人も多くて、何不自由なく練習できました」。練習量が多いことで有名な今宮との自主トレで、バットの芯で捉えられるようにスイングの入