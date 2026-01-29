作家の竹田恒泰氏(50)が29日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演し、衆院選（2月8日投開票）の大義について持論を語った。高市早苗首相は28日、札幌市内などで演説し、「衆議院解散の大義をほとんどの方に理解してもらえていない。しかし、これは私なりの筋の通し方」などと述べた。19日に衆院解散を表明した際、「なぜ今なのか。高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、今、主権者た