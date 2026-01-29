マンチェスター・シティのキャプテン、ベルナルド・シウバはイルカイ・ギュンドアン、レロイ・サネとの再会を喜んだ。シティはCLリーグフェーズ第8節でホームにガラタサライを迎えた。トップ8入りを果たすため勝利が必要だったこの試合は、アーリング・ハーランドとラヤン・チェルキがゴールを挙げ、2-0。ギリギリ8位に滑り込み、ラウンド16へのストレートインを決めた。そんなこの試合で、かつての本拠地であるエティハド・スタジ