ユヴェントスに所属するトルコ代表FWケナン・ユルディズ（20）の契約延長交渉は順調に進んでいるようだ。『Sky Sports』が報じている。バイエルンユースからユヴェントスユースに移籍し、2023年夏にトップチームデビューを果たしたユルディズ。昨シーズンからは背番号10を任され、今ではユヴェントスの顔としてプレイしている。そんななか、ユヴェントスは現行契約を2029年まで残す同選手とさらなる契約延長に向けた交渉をしており