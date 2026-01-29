気象台は、午後2時42分に、なだれ注意報を本巣市、揖斐川町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・本巣市、揖斐川町に発表（雪崩注意報） 29日14:42時点美濃地方では、29日夜のはじめ頃から30日明け方まで大雪や電線等への着雪に、31日までなだれに注意してください。岐阜県では、29日夕方から30日明け方まで落雷に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■本巣市□なだれ注意報【発表】3