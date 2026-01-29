日本相撲協会は２９日、東京・両国国技館で理事会開き、東農大の木下優希（時津風）が幕下最下位格、足立新田高の甲斐田龍馬（春日野）が三段目最下位格の資格取得を承認した。木下は昨年の全国学生相撲選手権大会で個人準優勝、全日本相撲選手権大会でも個人ベスト８。甲斐田は昨年の国体少年男子の部で個人準優勝、全国高等学校相撲選手権大会でも個人３位に入り、それぞれ資格を取得した。