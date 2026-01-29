浜松市中央区で昨年３月、小学生の女児に軽トラックが突っ込み４人が死傷した事故で、静岡地検浜松支部は２９日、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で現行犯逮捕された同区の農業の男（７９）について、法定刑がより重い同法の危険運転致死傷罪で、静岡地裁浜松支部に在宅起訴した。起訴状などでは、男は昨年３月２４日午後、持病の影響で正常な運転に支障が生じる恐れのある状態でトラックを運転し、持病の発