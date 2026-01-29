タレントの山口もえが２９日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、夫の爆笑問題・田中裕二の行動に「豊臣秀吉か！」とツッコんだ。山口は、田中が子供達に激甘だといい、特に小学校２年の次女については「豊臣秀吉か！冬に娘の洋服を温める」という行動をしていると暴露した。「一番下の２年生の子を起こしに行くんだけど、洋服を着替えさせるときに、今寒いじゃないですか。ドライヤーで温めてから『今なら温かいよ』って」と言うと