MBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃîÌÀÍÎ°ì¼ÒÄ¹¡Ê63¡Ë¤¬29Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç¿·½Õ¼ÒÄ¹²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Æ±¶ÉÍ¼Êý¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï22Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÉðÅÄ°ì¸²»á¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡¦»²À¯¤ò¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡×¤ÈÊ¬Îà¤Å¤±¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÉ½¼¨¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¾Àî¤ë¤¤ÂçºåÉÜÏ¢²ñÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤é¤¬¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢23Æü