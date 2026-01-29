米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が２８日（日本時間２９日）に放送され、インターナショナル王者のオカダ・カズチカ（３８）が「ドン・キャリス・ファミリー」のカイル・フレッチャー（２７）に?謝罪?した。オカダは昨年から同ファミリーの中でＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）と不仲が続いており、竹下のパートナー・カイルとも微妙な関係が続いている。昨年末のＰＰＶ「ＷＯＲＬＤＳＥＮＤ