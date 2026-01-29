２７日、ライトアップされたハルビン氷雪大世界。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン1月29日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」は会場がライトアップされ、夕方以降も観光客でにぎわっている。２７日、ライトアップされたハルビン氷雪大世界を散策する観光客。（ハルビン＝新華社記者／王松）２７日、ライトアップされたハルビン氷雪大世界を散策する観光客。（ハルビン＝新華社記