29日午後2時すぎ、東京・杉並区で2階建ての住宅が燃える火事があり、現在も延焼中です。警視庁や東京消防庁によりますと、29日午後2時すぎ、杉並区阿佐谷北で「建物は分からないが燃えている」と通報がありました。2階建ての住宅が燃える火事があり、現在も東京消防庁がポンプ車など32台を出動させ、現在も消火活動が続いています。現場はJR阿佐ヶ谷駅の600mほど北にある住宅街です。