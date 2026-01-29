ソフトバンクは29日、2026年の「ホークスパフォーマンスチーム」メンバーが決定したと発表した。ハニーズには台北オーディションの合格者2人を含む新メンバー7人が加入。継続メンバー14人とともに21人となった。福岡と初開催となる熊本に加え、2年連続となる台北でもオーディションを開催していた。キャプテンのSHOKOは「今年のメンバーだからこそ生まれる個性や強みを活かしながら、どんなチームになっていくのか、私自身と