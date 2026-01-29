国内金価格の代表的指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格（１グラム当たり、税込み）が２９日午後、前日午後２時の公表価格と比べて１７７５円高い３万２４８円まで上昇し、初めて３万円を突破した。２９日午前９時半時点で２万９８１５円だった金価格は、午後２時時点でさらに４３３円上昇した。昨年９月下旬に２万円を突破してから約４か月で１万円超値上がりし、この１年間で２倍近くに跳ね上がった。トランプ米大統領