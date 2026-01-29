「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が29日、自身のインスタグラムを更新。「ご報告」と題して投稿した。「2026年度もSHOOT BOXINGのラウンドガール“シュートガールズ”を務めさせて頂きます」とし、格闘技イベントSHOOT BOXINGを盛り上げる「シュートガールズ」継続を伝えた。「ありがたいことに2017年に加入して10年目、リーダーに就任して5年目となります