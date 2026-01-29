「親戚のお家のネコがチヤホヤされてて腹を立てる豆柴」【動画】猛アピールの後に…「スンッ」たそがれる瞬間そんなコメントが添えられた柴犬の動画が話題です。映っているのは、「ようこ」ちゃん（3歳・女の子）。膝の上で猫を抱えたお家の人の足元にやって来て、熱い視線を送っています。「私も……」とおねだりするように顔を近づけますが、あいにく立て込んでいる様子。かまってもらえないとわかったようこちゃんは、後ずさり