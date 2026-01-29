先日、台所にいたパクもり（@poupoupoup）さんは、ドアのノブをそっと開け、その細い隙間から自分を見てくる強い視線に気づいた。【動画】にゅっと出てくる「お手て」が可愛い「ウチのストーカー見て！そーっとドアを開けて細い隙間から見てくる。怖い」そんなつぶやきと共にX（旧Twitter）に投稿された動画に映っていたのは、カチャン……と音を立てたドアノブがそーっと開き、その狭い隙間からこちらを見つめ、毛深い手をそっと