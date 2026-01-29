せんべろの町へ町歩きの達人・タモリさんが“ブラブラ”歩きながら知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫るNHKのバラエティ番組『ブラタモリ』が１月31日午後7時半から放送される。【写真】リラックスした表情で町を歩くタモリさん今回の旅の舞台は、東京・赤羽！都内屈指の飲み屋街のある大人気スポット。戦国時代までさかのぼり地形や歴史から発展のカギを解き明かす。タモリ大興奮新宿まで電車で15分、都心へのアクセス抜群の赤