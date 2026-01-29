スキージャンプ「高梨沙羅」の“愛車”に反響殺到！スバルは2025年11月17日、女子スキージャンプの高梨沙羅選手（※高＝はしごだか）とのパートナー契約を締結したことを発表しています。日本を代表する冬のアスリートと、雪道での走行性能に定評のある自動車メーカーという、まさに相思相愛ともいえるタッグの誕生に対し、ネット上では多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ これが高梨沙羅の「愛車」です！