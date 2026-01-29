バスケットボール、りそなBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡は29日、デイボン・リード（30）との契約を双方合意の上で解除したと発表した。米国出身のリードは、マイアミ大から2017年、米プロNBAのサンズに入団。その後NBAや下部Gリーグ、台湾でプレーし、23年にはNBAレーカーズで八村塁のチームメートとなった。25年8月に福岡に加入し、主にスモールフォワードとして32試合に出場し、1試合平均12・6得点。苦しいチー