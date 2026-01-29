Q高校生でも裁判員になることがあると聞きました。私は高校生ですが、大人に交じって裁判に関わる自信がありません。大丈夫でしょうか。A裁判員は、衆院選の選挙権を持つ人の中から選任されます。2016年に選挙権年齢が引き下げられた際、当分の間、20歳未満の人は裁判員に選任されないことになっていましたが、22年4月からは裁判員の対象年齢も18歳以上になりました。高校生も裁判員に選任される可能性があります。裁判