いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では広島の最新序列とチームの現状をお届けする。――◆――◆――１月21日から始まった宮崎キャンプ。バルトシュ・ガウル新監督は攻撃をテーマに置きながら、注意深くチーム作りを進めている。27日に非公開で行なわれたトレーニングマッチを終えてキャンプも終盤に入り、指揮官は頷きながら語った。「自