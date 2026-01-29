ロッテは29日、1軍キャンプを行う宮崎県都城市と株式会社ロッテが施設命名権（ネーミングライツ）で合意したと発表した。都城運動公園にある球場などについて、2月1日から同社の商品名を冠した名前になる。契約期間は同日から来年3月31日までで、同市によると年額400万円。球場は「コアラのマーチスタジアム」、屋内練習場は「パイの実ドーム」、投球練習場は「クーリッシュブルペン」になる。同市での1軍キャンプは今年が初