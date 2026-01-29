ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２９日、今月２４日に東大大学院の共同研究を巡り便宜を図った見返りに、一般社団法人「日本化粧品協会」の代表理事から計１８０万円相当の接待を受けたとして、収賄容疑で大学院医学系研究科元教授で皮膚科医の佐藤伸一容疑者（６２）が逮捕された事件を報じた。佐藤容疑者は、みなし公務員の立場でありながら共同研究の相手から便宜をはかる見返りとして接待を受けた