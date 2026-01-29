巨人・三塚琉生外野手が２９日、ジャイアンツ球場で自主練習を行いフリー打撃で汗を流した。黄色のバッテインググローブで振り込んだ背番号９６は「いい感じでキャンプに臨めるコンディションになってます」と仕上がりは上々。宮崎キャンプは２軍スタートの予定だが、テーマについて問われると「とにかくアピール。長打力を武器にしたいので尖った１発」と意気込んだ。昨季は２軍で成果を出し支配下登録されるも１軍では６試