巨人・萩尾匡也外野手が２９日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。室内に快音を響かせた背番号１２は２月１日に始まる宮崎キャンプに向け「いい状態かなと思います」と、準備万端を強調した。昨季は１軍出場９試合にとどまり、オフは「強く速く」をテーマにトレーニングに励んだ。「打つのに強さを出すことを意識してます」と力強いスイングでアピールする。