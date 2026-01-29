今季からＪＦＬに降格したアスルクラロ沼津は２９日、静岡県沼津市・愛鷹広域公園で始動した。元日本代表のＦＷ斎藤学（３５）は沼津での３季目を迎える。今季は昇降格がないＪＦＬカップを経て、８月下旬から翌年５月中旬にかけて行われる２０２６―２７シーズンでのＪリーグ復帰へ貢献することを誓った。ウォーミングアップ、ランメニューで汗を流した斎藤。昨季、チームはＪ３リーグを６勝２２敗１０分けの最下位で終えた。