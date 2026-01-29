格闘技イベント「RIZIN」や「BreakingDown」などに出場している格闘家のジョリー選手の妻で元美人マネージャーとして知られている清水ゆりさんが2026年1月26日にXで、買い物中に車に落書きされたことを明かした。「通報しました！」清水さんはXで、「ドンキに買い物行ってたら落書きされてたんだけど」とつづり、車のボンネットに描かれた、男性器を彷彿させるイラストや「FUCK you」といった落書きの写真を公開。まったく心当たり