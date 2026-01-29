今日のおやつに、お餅が主役のほっとする甘味を。香港などで親しまれている黒ごまのおしるこを、甘酒でやさしくアレンジしました。黒ごまのコクと自然な甘みが溶け合い、仕上げのしょうがで体の中からぽかぽか。寒い日に、ゆっくり味わいたくなります。『黒ごまの甘酒しるこ』のレシピ材料（1人分）切り餅……2個（約100g） 甘酒（米麹・濃縮タイプ）……1/2カップ 黒すりごま……大さじ2 しょうがのすりおろし……1かけ分作り方（