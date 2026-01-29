ドルと債券が下落米政府閉鎖懸念とイラン攻撃可能性金と原油は上昇 米債券価格が下落している。本来なら安全資産として買われるが東京市場では逆の効果をもたらしている。ただ、米国市場では安全資産として上昇する可能性がある。 ドルは対主要国通貨で再び下落、ベッセント米財務長官の火消し発言もむなしくドル売りは続く可能性。 ドル安と安全資産需要の高まりを受けNY金が時間外で大幅上昇し史上最高値をつけてい