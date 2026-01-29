東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【中東情勢】 トランプ米政権がイランへの大規模攻撃を検討中（CNN） 核開発計画制限をめぐるイランとの初期協議が進展せず 選択肢にはイラン核施設やイラン指導者を狙った空爆含む イランは米国に対し致命的な報復が可能（WSJ） イランはイスラエルまで到達可能な中距離弾道ミサイル