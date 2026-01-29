ラオスでの児童買春を示唆するブログを開設するためのレンタルサーバーを不正に契約したとして、61歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、紀田浩容疑者は2022年、インターネットブログを開設するための、レンタルサーバーを契約する際にウソの住所などを送信した疑いが持たれています。開設されたブログには、「ラオスの帝王ラオジー」を名乗る人物が、ラオスでの児童買春の体験談などを投稿し、有料のブログでおよそ40人か