システム障害の影響で、140の信用組合で振り込みや現金の引き出しなど、一部の取り引きができなくなっています。【映像】システム障害の概要の報告全国信用協同組合連合会によりますと、きょう午前4時ごろに子会社が運営するシステムセンターで障害が発生しました。その後、加盟する140の信用組合でほかの金融機関向けの振り込みができなくなっています。現金の引き出しや預け入れは、窓口ではできなくなっていますが、ATMで