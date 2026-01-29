Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSTAY¡×6´ü¥­¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①～④¡È¸¸ÁÛÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡É¤Ç°µÅÝ¤¹¤ëStray Kids¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á⑤¥ªー¥é°î¤ì¤ë8¿Í½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È ¢£¥â¥Î¥Èー¥ó°áÁõ¡ßÅ·»È¤Î±©¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢Stray Kids¤Î¸¸ÁÛÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó