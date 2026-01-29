首都高速道路の清掃業務の入札で談合があったとして、公正取引委員会は独占禁止法違反で清掃会社4社に排除措置命令を出す方針を固めたことがわかりました。関係者によりますと、排除措置命令を受けるのは「スバル興業」、「日本ハイウエイ・サービス」、「首都ハイウエイサービス」「京葉ロードメンテナンス」の4社で、そのうち「スバル興業」と「京葉ロードメンテナンス」には課徴金あわせておよそ5億円の納付が命じられるという