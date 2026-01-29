バドミントン混合ダブルス日本代表の渡辺勇大が２９日、自身のインスタグラムで２０２６年の日本代表を辞退したことを発表した。渡辺は「２０２６年の日本代表を辞退いたしました。理由は、支援してくださるスポンサー様に対しての恩返しが不十分と感じているからです」とつづった上で、「長くなりますが以下、ご説明させていただきます」と記した。「昨年、日本代表へ選出されましたが、海外遠征に関しての渡航費、宿泊費等