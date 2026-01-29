女性宅に侵入し下着を盗んだとして、甲府市道路河川課主任の男（３４）が逮捕された事件で、男が調べに対し、「女性の下着に興味があった」などと供述していることがわかった。男の自宅からは大量の女性用下着が押収されているが、複数の袋に分けて保管していたといい、山梨県警は男が同様の犯行を繰り返していたとみて調べている。男は２０２３年１１月に甲府市内の２０歳代女性のアパートの部屋に侵入し、下着１４点を盗んだ