お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が、28日放送のTBSラジオ「きしたかののブタピエロ」（水曜午後11時30分）に出演。同日放送の同局系バラエティー「水曜日のダウンタウン」で挑戦した「10メートル高飛びリベンジ」について語った。高野は昨年11月5日放送の「水ダウ」で、10メートルの高飛び台から紙飛行機を投げ込み、その後水面に飛び降りてキャッチする企画「紙飛行機×高飛び込みキャッチ」に挑んだ。他の共演芸人は10メ