IVE（アイヴ）メンバーWONYOUNG（ウォニョン＝21）が、チェリー2つのロゴ「FOREVER：CHERRY（フォエバーチェリー）」を商標登録を出願し、韓国で話題となった。韓国メディアが報じた。最近、個人SNSの新しいアカウントも開設し、注目された。起業の可能性が騒がれた。韓国メディアの韓国日報は28日「一部ではWONYOUNGがビューティーブランドをローンチするのではないかという推測が提起された。ファンの推測が続き、個人事業に対す