ピノスが運営する「ピノスけいはんな店」は1月27日、「京都府民の"パンと健康"に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年1月7日〜1月9日、京都府民(20代〜50代の男女)339名を対象にインターネットで行われた。○京都府民の3人に1人以上が、ほぼ毎日パンを食べている京都府京都市は、総務省の家計調査におけるパンの消費支出額が全国トップクラスを誇る。実際にも京都府は実力派ベーカリーが数多く点在し、住民の食生活に深