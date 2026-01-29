TDCソフトは1月28日、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を阻害するレガシーシステムの刷新を包括的に支援するため、同社が提供するマイグレーションサービス「Movina(モヴィナ)」の提供を開始した。○「Movina」の概要Movinaは「Mov'In(踏み込む)」と「Navigate(導く)」を掛け合わせた名称で、ブラックボックス化したレガシーシステムに踏み込み、安心・安全かつ確実に最新環境へマイグレーションさせるためのソリューシ